Scatta l'allerta a Amsterdam: "Vogliono dirottare l'aereo". Ma è un errore

Scatta l'allarme terrorismo nell'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam, dove un pilota a bordo di un aereo della compagnia spagnola Air Europa in partenza per Madrid ha schiacciato il pulsante relativo a un probabile dirottamento.

La polizia militare olandese ha quindi chiuso ed evacuato alcune aree dell'aeroporto e ha circondato il velivolo. Sul posto sono arrivate anche diverse ambulanze, ma la polizia, dal suo account Twitter, ha rassicurato: "Passeggeri ed equipaggio a bordo in condizioni di sicurezza. Le ricerche in loco sono ancora in corso".

Alla fine l'allerta si è rivelata un falso allarme: "Nel volo Amsterdam-Madrid, questo pomeriggio è stato attivato per errore un avviso che attiva i protocolli sui dirottamenti in aeroporto", ha spiegato la compagnia su Twitter, "Non è successo nulla, tutti i passeggeri sono sani e salvi in attesa di partire. Ci scusiamo profondamente".