Volo cancellato per maltempo: pilota ordina pizze per i passeggeri

È stato costretto ad atterrare a causa del maltempo. E per rendere più dolce il disagio, ha deciso di prendersi cura dei passeggeri. Il pilota dell'American Airlines ha così ordinato quaranta pizze che ha personalmente consegnato a tutti i viaggiatori del suo volo.

A causa delle condizioni atmosferiche avverse in Texas, il capitano ha dovuto procedere con un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Wichita Falls. In attesa di nuove indicazioni sul viaggio, il pilota ha deciso di ordinare le pizze per ognuno dei quaranta passeggeri.

Il momento dell'arrivo del fattorino è stato filmato e il video è stato condiviso su Twitter. "Il più grande ordine di consegna ricevuto dalla pizzeria Papa Johns" , si legge nel commento.

@AmericanAir Bad weather, holding, diverting AA now holds the biggest pizza #PapaJohns delivery order in Wichita Falls, TX when the Captain of #2354 took it upon himself to order 40 pizzas for the passengers after landing and the flight cancelled. He hand delivered them! pic.twitter.com/Qm3AvML79l