Morgan sfrattato da casa si scaglia contro il post di Asia Argento: “Maestra di tossicodipendenza”

Tra poche ore, Marco Castoldi in arte Morgan verrà sfrattato dalla sua casa e collegato con “Live non è la D’Urso” spiega i motivi di questa decisione amara che lo vedrà allontanare dall’abitazione a cui tiene moltissimo.

Pochi giorni fa, Asia Argento, prima di chiudere il suo profilo social Istagram lancia una bomba: un post nei confronti dell’ex in cui dice: “ Sei un miracolo ambulante, forse da quella panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile. Aripijate ”.

Un post fortissimo, con il sottofondo dal brano ‘F*ck you’ di Lily Allen.

Morgan cerca di replicare dicendo che Asia fa paura, ma non vuole parlare di lei piuttosto del fatto che la sua casa è piena di cose bellissime e che lui l’avrebbe voluta lasciare al comunque per farne un museo o una scuola.

“ Questa è la mia unica casa - dice - Asia una casa ce l’ha. Questa casa è anche il mio posto di lavoro se io vado fuori non posso più lavorare. Tutti gli italiani dovrebbero venire a casa mia a gridare ‘giustizia’". Barbara poi le ricorda le sue dichiarazioni in cui chiede aiuto ad Asia e a Jessica le madri delle sue due figlie.

“ Io chiedo un aiuto morale a Jessica e ad Asia chiedo di ritornare ad essere persone sensibili e capaci di dialogare. Io non chiedo soldi. Aiuto vuol dire smettiamola di litigare. Parliamo ”. A questo punto Barbara lo esorta a fare un appello alle due. “ Jessica è stata bravissima, dopo l’intervista che ho rilasciato sono sicura che con lei torneremo a dialogare. Ma lo sarebbe anche Asia se smettesse da farsi prendere dai ‘fumi’ di quello che fuma" dice lasciando il pubblico a bocca aperta.

Poi continua “ La smetta di dare del drogato agli altri, lei vada in clinica che ne ha tanto bisogno. Lo dico perchè non solo lei lo fa, ma insegna al mondo a farlo ”. “ Di chi parli le chiede basita la D’Urso? ” “ Di Asia, è una grande insegnante di tossicodipendenza, maestra ” “ Ci stai andando pensante - gli dice la D’Urso - l o stai dicendo tu ”, ma a questo punto Morgan capisce e dice “ Era il testo di un pezzo, ma la mia ironia è un po’ noir. Lei la deve smettere, non è che uno più andare a rubare a casa di un ladro. Perché deve parlare di quelle cose? Ne sa molto più di me, ma molto! ”