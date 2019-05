Morgan sarà sfrattato e Asia Argento infierisce: "Drogarti sarà meno facile"

In una recente intervista, l'ex membro dei Bluvertigo, Morgan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua difficile situazione economico-finanziaria. In passato l'artista era riuscito ad acquistare la sua unica casa di proprietà, lavorando fino ad arrivare ad estinguere il mutuo della madre. "La casa ha la mia anima", ha dichiarato Morgan, per il quale però a giugno avverrà la procedura di esproprio sull'immobile di sua proprietà. E in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex moglie di Morgan, Asia Argento, ha voluto rispondere alla richiesta d'aiuto recentemente lanciatale dal cantante, il quale ora teme di vedersi in futuro costretto a vivere in strada per via dello sfratto che subirà a breve.

“Che mestizia, Morgan- ha scritto l'attrice Argento, tra le sue storie pubblicate su Instagram-. Sei un miracolo ambulante, forse da quella panchina, sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile. Aripijate”. A corredo delle parole scritte da Asia in risposta all'appello dell'ex marito, l'attrice ha aggiunto alla sua Instagram story una sua foto, che la immortala con gli occhi girati, e la canzone “F*ck you” di Lily Allen a fare da colonna sonora. Ma, presumibilmente a seguito delle critiche giunte da parte degli hater, dopo la pubblicazione della sua "Ig story" su Morgan, la Argento è a quanto pare giunta alla decisione di chiudere il suo account Instagram.

In un servizio registrato dal tg satirico "Striscia la notizia", Morgan aveva confidato che la sua casa è stata pignorata per il risanamento dei suoi debiti, che si sarebbero accumulati - a detta del cantante- "a causa di una gestione fallimentare" del suo denaro da parte di una persona, che sarebbe sparita di punto in bianco.

