Morte Mattia Ennas e il mistero della ragazza bionda

Mattia Ennas è morto lo scorso agosto precipitando dal palazzo di Mulinu Becciu. Il giovane abitava a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. La madre del ragazzo, Ornella Mallus, è stata recentemente invitata al programma La Vita in diretta. Nel corso del suo intervento, la donna ha dichiarato: “Hanno visto Mattia insieme ad una ragazza bionda. Pensiamo ma non sappiamo con esattezza chi sia, abbiamo visto solo delle immagini e delle foto”.

Ad oggi, nessuno sa ancora dare un'identità alla misteriosa ragazza bionda, che sarebbe stata in compagnia di Mattia Ennas le ore precedenti alla sua morte. Dopo una serata in discoteca in compagnia degli amici, pare che Mattia si sia appartato con lei in spiaggia. Un mistero inquietante, dato che della giovane non si è saputo più nulla. Il corpo senza vita di Mattia è stato ritrovato la mattina del 25 agosto 2019 dopo essere precipitato dato da un palazzo di un quartiere di periferia. Probabilmente, Mattia non era mai stato prima in quel luogo. Sono molte le domande della signora Ornella Mallus, madre del 20enne, le quali al momento non trovano risposta.

Mattia era un ragazzo pieno di vita, molto legato al fratellino, la sua mascotte era una scimmietta di plastica che aveva nella sua cameretta. Mattia era da poco tornato da una vacanza in Spagna. Il giovane lavorava all'interno di una pescheria. Era solito uscire con gli amici solo il sabato, il luogo più frequentato da lui e il suo gruppo era la discoteca, proprio come l'ultima sera in cui è stato visto ancora vivo.

Molti testimoni hanno dichiarato di aver visto il 20enne in compagnia di una bella ragazza, probabilmente sua coetanea, dai lunghi capelli biondi. Nel momento in cui Mattia si sarebbe appartato con questa misteriosa giovane in spiaggia, avrebbe subito il furto del telefono e del portafogli. I social testimonierebbero il loro incontro fino alle 4:00 del mattino.