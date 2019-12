Dal borsone spunta una pistola calibro nove

Dal borsone spunta una pistola. Inquietante ritrovamento al rione Santa Caterina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

La scoperta porta la firma dei carabinieri in servizio presso il nucleo operativo e radiomobile della compagnia stabiese dell’Arma. I militari, impegnati nei consueti controlli e monitoraggi sul territorio, hanno rinvenuto la pistola nascosta all’interno di una borsa. La sacca era stata a sua volta occultata all’interno di un edificio disabitato nel rione Santa Caterina. Dentro c’era un’arma. Per la precisione, si trattava di una pistola marca Beretta, modello 90 Two, calibro 9x21. All’interno del caricatore c’erano ben dieci proiettili. Inoltre, all’interno della borsa che custodiva l’arma, sono stati ritrovate altre munizioni. Nello specifico, sono stati scoperti altri 37 proiettivi di vario calibro e un altro serbatoio di munizioni carico di tredici cartucce. La pistola, dai primi rilievi dei carabinieri, è risultata essere stata rubata nel 2012, quindi sette anni fa, nella vicina città di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.

Le indagini, ora, non si fermano. Perché la pistola dovrà essere sottoposta agli esami balistici. L’obiettivo degli investigatori sarà quello di capire se quell’arma sia stata utilizzata per compiere delitti. E, nel caso, in che occasione e da chi sia stata utilizzata.

Il ritrovamento di Castellammare di Stabia va ad aggiungersi alle altre scoperte simili che hanno riguardato armi da fuoco e che si sono registrare nel comprensorio territoriale dell’hinterland e della città di Napoli. Qualche giorno fa, a Torre Annunziata, fu scoperta e sequestrata proprio dai carabinieri un’altra pistola. Si trattava di un’arma semiautomatica corredata da ottanta proiettili calibro 9, dieci dei quali già inseriti all’interno del caricatore di cui la pistola era dotata. È stata trovata in una cantina ritenuta nella disponibilità di un 32enne del posto che è stato arrestato. A Napoli, più precisamente nell’area del quartiere di Fuorigrotta, è spuntata fuori una pistola di marca Beretta con la matricola abrasa. L’arma, modello 92FS calibro 9x19 era corredata di tredici munizioni. Era custodita all’interna di una busta che alcuni giovani hanno frettolosamente abbandonato in via Romolo e Remo alla vista degli agenti della polizia di Stato in servizio presso il commissariato San Paolo di Napoli prima di darsi alla fuga, ognuno in direzioni differenti. Insieme alla pistola, nel sacchetto sequestrato dai poliziotti c’erano anche cinque bustine che contevano otto grammi di marijuana e trenta stecchette d’hashish, per un peso che è stato stimato dagli investigatori in circa quarantacinque grammi di sostanza stupefacente.

