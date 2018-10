La nuova vita dell'ex deputata Pd che ora fa la tassista a Torino

Dall’emiciclo della Camera dei Deputati, al volante di un taxi. Il passo è stato breve per l’ex deputata del Partito Democratico Paola Bragantini. Che "lasciata" la politica e la compagine Pd, è salita a bordo della vettura bianca. Alle elezioni del 4 marzo scorso non è stata eletta nel suo collegio uninominale per davvero pochi voti.

L’ex segretaria torinese dei dem ha così cambiato vita, raccogliendo una nuova sfida: "A molti può sembrare particolare, a me no. Anzi. Per me è una scelta di libertà e di indipendenza. Su diversi piani. Sia a livello personale, sia a livello politico" . Ora tassista, prima bibliotecaria. Già perché lei, prima degli impegni politici, lavorava in una biblioteca. Lei che è laureata in Scienza Politiche e ha un master in biblioteconomia.