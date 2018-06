Nainggolan sempre più vicino all' Inter

Radja Nainggolan si avvicina sempre di più ad approdare all' Inter.

Arrivano conferme secondo quanto raccolto dal quotidiano Tuttosport, il centrocampista belga Radja Nainggolan sarebbe ad un passo dall' Inter. Individuato come il giocatore adatto a ricoprire il ruolo di centrocampista assaltatore, in grado di giocare dietro ad Icardi nel 4-2-3-1, Nainggolan assicurerebbe la fase di copertura e quella di inserimento con la medesima efficacia. Le parti sembrano a buon punto, i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire 29 milioni di euro più il giovane della primavera Zaniolo, messosi in luce nel recente trionfo tricolore della primavera di Stefano Vecchi, la Roma non disdegnerebbe di monetizzare per il giocatore ormai trentenne, alla luce anche del neo acquisto Cristante, che giocherebbe nella stessa posizione. Sabato a Reggio Emilia l'incontro tra il ds nerazzurro Ausilio e l'agente del giocatore Beltrame, non sembrano esserci problemi su ingaggio e durata del contratto e Nainggolan raggiungerebbe molto volentieri a Milano il suo mentore Luciano Spalletti.

Va di corsa l' Inter che dopo aver messo a segno i colpi di Devry, Asamoah e Lautaro Martinez è vicina a piazzare un altro grande acquisto per tornare ad essere sempre più protagonista in Italia e in Europa.