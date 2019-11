Con Named la prevenzione è al 100% secondo Natura

Viviana Persiani

Sono bastati il rapido abbassarsi della temperatura e la frequentazione di luoghi chiusi per permettere ai virus influenzali di diffondersi con più facilità: il che significa, per tanti, febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, dolori ossei diffusi, otiti, laringiti o bronchiti. Che fare, per prevenire le sindromi da raffreddamento, influenzali e para-influenzali? Occorre, senza dubbio, mantenere efficiente il nostro sistema immunitario e, se necessario, anche rinforzarlo; in questo la fitoterapia può aiutare, offrendo molte soluzioni interessanti. Ma quali strategie si possono attivare? Le nostre difese immunitarie si formano, maturano e diventano efficienti principalmente nell'intestino; quindi, il primo passo per una vera prevenzione è mantenerlo in salute attraverso un'alimentazione sana e corretta. Oggi, integratori di ultima generazione possono aiutarci a «bonificare» l'intestino rinforzando le nostre difese endogene. È quello che fa l'integratore LD Proactiv ® 50 di Named, con la sua alta concentrazione di fermenti. È una miscela di ceppi bifidobatteri e lattobacilli certificati a livello internazionale e sicuri. Esistono poi, oltre ai probiotici, anche altri ritrovati fitoterapici ed estratti naturali che aumentano notevolmente la probabilità di mantenere in equilibrio il sistema immunitario, e che non devono mancare nelle nostre strategie «anti-influenza». La papaya fermentata, ad esempio, è tra i rimedi naturali più studiati e testati per migliorare le difese immunitarie. La bio-fermentazione che trasforma la papaya in Fpp (Fermented Papaya Preparation), avviene a partire dal frutto acerbo: il basso contenuto di zuccheri fa sì che l'esclusivo processo, della durata di 10 mesi, trasformi le sostanze della Carica Papaya non solo in un ottimo tonico che dà energia, ma in un pool di nuove sostanze, i Betaglucani, in grado di stimolare le difese immunitarie e regolare l'equilibrio redox. Fpp-Immun'Âge è, dunque, un integratore alimentare consigliato in caso di stress ossidativo, per le naturali difese dell'organismo, esposizione a sostanze inquinanti e ossidanti quali smog e fumo e accumulo di radicali liberi in seguito a stress psico-fisico, affaticamento e over-training sportivo. È un prodotto che contrasta l'eccesso di radicali liberi, sostiene le naturali difese dell'organismo (miglioramento della risposta immunitaria), migliora benessere e vitalità, favorisce il recupero psico-fisico. Per contrastare i primi sintomi influenzali, invece, InFluNam di Named è un preparato brevettato, ricavato dall'unione sinergica di fitoestratti ed elementi che aiutano in caso di raffreddore ed influenza. Con Panax Quinquefolium, Sambucus Nigra, Betaglucano, Vitamina C e Zinco, Influnam sostiene il malato, fin dai primi fastidiosi sintomi. Per il naso, invece, ecco Rina-Med, ad azione decongestionante, protettiva ed emolliente della mucosa nasale. Per rimettersi in forma dopo l'influenza, infine, è preziosa la Vitamina C, ovvero mangiare frutta e verdura crude, possibilmente senza averle conservate troppo a lungo in dispensa o in frigo, e consumarle con la buccia, quando possibile. Ma quando non basti, o in caso di disturbi che potrebbero essere sintomo di una carenza, meglio ricorrere ad integratori idonei. Tra le novità, Vitamina C 1000 di Named, apporta 1000 mg di Vitamina C per ogni compressa, arricchito con estratti vegetali di Rosa canina, Acerola, Camu camu e Arancia rossa, a loro volta ricchi di acido L-ascorbico per una più completa efficacia.