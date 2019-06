Napoli, pensionato (in mutande) parla con Conte dal balcone

Un insolito, e divertente, fuori programma ha caratterizzato la visita di Giuseppe Conte alla redazione di Fanpage.it a Napoli.

Il premier, infatti, affacciatosi dalla sede del giornale per ammirare il panorama è stato notato e salutato con affetto da un suo collega civilista in pensione da un anno che è uscito sul balcone da quella che probabilmente è casa sua. Giacca e cravatta? No. L’uomo appena ha visto Conte non ha voluto perdere l’occasione per rivolgergli la parola e, con una naturalezza disarmante, è uscito in pubblico in mutande tra lo stupore, ed il sorriso, dei numerosi presenti.

Il premier, dopo aver chiesto se il suo interlocutore aveva visto la precedente intervista, si è mostrato disponibile a rispondere alle domande dell’uomo e a raccogliere alcuni preziosi suggerimenti.

L’avvocato in mutande ha chiesto a Conte se la proposta di legge numero 788 era stata presentata in Senato il 12 settembre da Urso. Il Ddl riguarda le disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto.

Una proposta “di Dio, quella legge”, rimarca il simpatico e sgraziato civilista che puntualizza che “così riparte l'Italia" . Ma, secondo lui, i lavori in Commissione vanno a rilento, forse per motivi politici. “Salvini la tiene nascosta, la vuole cacciare lui”.

E poi dopo una battuta in tono scherzoso con Conte, il pensionato ribadisce il suo pensiero. "La tengono nascosta, non cammina in Commissione. Chi la caccia? Altro che flat tax” ,grida con una certa autorevolezza il coraggioso pensionato.

Conte, prima di congedarsi, fa un cenno per far intendere al uso interlocutore che ha capito e che controllerà. Se ci fosse il bisogno di ulteriori particolari, il premier potrebbe chiedere altre spiegazioni al suo collega. Magari in un incontro intorno ad un tavolo a Roma dove, però, il pensionato difficilmente potrà presentarsi in déshabillé.