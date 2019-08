Accoltella l'amico per una battuta al bar, fermato

La battuta dell’amico al bar non gli va giù e lui prende il coltello e lo colpisce. Finisce in manette un 29enne a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli.

L’assurda aggressione s’è verificata in un bar della zona. Tutto è cominciato quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha intravisto un 30enne che conosceva e che aveva partecipato tempo prima a uno spettacolo televisivo. Questi, di rimando, gli ha chiesto beffardo: “Vorresti andarci pure tu in tv?”, al che il 29enne s’è infuriato: ha brandito un coltello e ha affondato quattro volte la lama, colpendo il rivale al torace, alle braccia e alle gambe.

La vittima è stata soccorsa da un altro avventore del bar, suo conoscente, che lo ha caricato in auto e lo ha portato in pronto soccorso mentre altre persone chiedevano l’intervento delle forze dell’ordine al numero d'emergenza del 112. Intanto il 29enne era fuggito via, tentando di far perdere le sue tracce. La sua fuga, però, non è durata molto. Perché l’accoltellatore è stato rintracciato qualche ora dopo i fatti dai carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia e dai militari della stazione di Sant’Antonio Abate. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. In più è stato segnalato anche per l’ipotesi di reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e confermato, a suo carico, la sua della custodia cautelare in carcere.

Il 30enne, invece, è stato operato in ospedale per l’asportazione della milza.

