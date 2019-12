Gli affari d’oro dei parcheggiatori abusivi: a Natale incasseranno 6 milioni di euro

Un Natale redditizio per i parcheggiatori abusivi di Napoli, che in questi giorni stanno moltiplicando i loro affari, raddoppiando i turni in strada. La grande affluenza di autovetture e di persone impegnate negli ultimi acquisti o nelle visite a parenti a amici, sta consentendo incassi record per gli abusivi. In particolare, il centro storico è preso d’assalto dalle macchine, che invadono viale Gramsci, piazza Vittoria e il lungomare di Mergellina. Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha reso pubblico un dettagliato dossier, che snocciola numeri impressionanti, sulla base delle esperienze degli scorsi anni.

Il documento dell’esponente politico evidenzia che tra il 24 e il 25 dicembre, solo a Napoli, sono previsti 3mila parcheggiatori abusivi al giorno fuori le chiese, fuori i locali e i cinema. Incasseranno circa mille euro a testa per 6 milioni di euro complessivi, che finiranno nelle mani della criminalità. La presenza dei parcheggiatori è prevista nei locali che apriranno per i fatidici brindisi della vigilia, a partire dai baretti e poi nei pressi delle chiese, dove si svolgerà la messa di mezzanotte fino ai locali che apriranno per le classiche feste notturne.

Gli abusivi chiedono agli automobilisti la media di 5 euro a macchina, fino ai 10 euro chiesti nei pressi dei baretti, di via Coroglio, a Fuorigrotta, nel centro storico e sul lungomare. Alcune aree pedonali sono state già assegnate dai clan a vari affiliati. «Faccio riferimento – ha detto Borrelli – ad esempio a quella di piazza dei Martiri, a diverse piazzette del centro storico, addirittura fuori al Duomo e a Piedigrotta”. Nel giorno di Natale i parcheggiatori abusivi saranno in massa fuori ai cinema napoletani a partire dal Med. Costerà più sostare che comprare il biglietto. Il 25 dicembre, solo a Napoli, saranno appunto un esercito, con cifre tra i 5 e i 10 euro a macchina, mentre 3 euro saranno chiesti per gli scooter.

Poco più di un mese fa il Comando provinciale dei carabinieri con un blitz effettuò centinaia di contravvenzioni e più di novanta provvedimenti di allontanamento. Il colpo fu duro, ma, come spesso accade, gli stessi parcheggiatori multati e allontanati sono tornati. Durante l’operazione furono sequestrati 36mila euro in contanti. “Abbiamo inviato una nota a tutte le istituzioni e alle forze di polizia – ha dichiarato il consigliere regionale – per rafforzare i controlli nelle zone più affollate. Anche in provincia è prevista fuori le chiese e i locali notturni una presenza organizzata degli abusivi”.

