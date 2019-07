Afragola, grosso furto in una gioielleria: ladri rubano orologi e preziosi

Un gruppo di malviventi ha messo a segno un furto con scasso in una nota gioielleria di Afragola, durante la nottata appena trascorsa. Si tratta della Gioielleria Franchetti, un'attività commerciale attiva da generazioni fin dal lontano 1914, che si trova all'interno del centro commerciale "Le porte di Napoli".

Il fatto si è verificato questa notte, intorno alle 2.50 circa, quando alcuni malviventi con il volto coperto si sono introdotti nella gioielleria, facendo irruzione dall'alto. I ladri, infatti, sono riusciti ad entrare nel negozio calandosi con delle funi dal tetto. Una volta entrati dentro l'esercizio commerciale, hanno agito indisturbati, sfondando tutte le vetrine presenti con asce e martelli. La banda è riuscita a portare via molti gioielli preziosi e orologi, anche se al momento non è ancora possibile quantificare esattamente il bottino.

I ladri comunque sono fuggiti rapidamente dal retro del centro commerciale e in poco tempo hanno fatto perdere le loro tracce. I poliziotti del Commissariato di Afragola sono subito giunti sul luogo del furto e hanno iniziato le indagini per risalire ai malviventi.

Questa mattina i proprietari della nota gioielleria, dopo aver appreso del furto, hanno deciso di pubblicare sulla pagina facebook del negozio alcune foto delle vetrine distrutte e del negozio devastato, corredate da un messaggio in cui traspare chiaramente il rammarico per il grave episodio, ma anche la voglia di non arrendersi e di continuare a lavorare:"1 luglio 2019, ore 2.50 centro commerciale Ipercoop Le porte di Napoli: potrete pure sfondarci le Gioiellerie, ma non ci toglierete mai la PASSIONE che dal 1914 di generazione in generazione abbiamo per il nostro lavoro. Ma questo voi non potrete mai capirlo… È lunedì, ci tiriamo su le maniche e lavoriamo!".