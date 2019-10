Soccorrono un infartuato, i ladri saccheggiano l'ambulanza del 118

È successo tutto in un attimo: lo staff sanitario era sceso dall’ambulanza per soccorrere un infartuato, ma proprio in quel momento alcuni ignoti si sono introdotti nel mezzo di soccorso e hanno rubato medicine e una bombola di ossigeno. L’episodio è accaduto a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, ed è stato reso noto dall’associazione a tutela di medici e infermieri “Nessuno tocchi Ippocrate”.

Il 118 era stato allertato durante la notte per un intervento d’urgenza, dato che una persona era stata colpita da infarto. Nonostante il furto abbia privato l’ambulanza di farmaci di prima necessità, i medici sono riusciti a trasferire il paziente in ospedale senza gravi conseguenze. Ora l’infartuato è ricoverato nel reparto di emodinamica e non è in pericolo di vita.

Della vicenda se ne stanno occupando i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. I ladri, dopo aver razziato l’ambulanza, si sono dileguati. I militari valuteranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate per strada, che potrebbero fornire indizi utili per la cattura dei malviventi.

