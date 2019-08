Animali abbandonati: due cani salvati grazie alla task force dei vigili urbani

La task force della polizia municipale di Napoli per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali, che aumenta vertiginosamente nel periodo estivo, ha consentito ai vigili urbani di salvare due cani e denunciare alle competenti autorità giudiziarie i rispettivi proprietari.

Il primo intervento dei caschi bianchi è stato effettuato a Fuorigrotta, dove gli agenti della polizia municipale hanno trovato un cagnolino incustodito, che era stato abbandonato nei giorni scorsi. L’animale presentava evidenti segni di denutrizione e aveva il corpo ricoperto da parassiti, che gli avevano provocato gravi lesioni.

Grazie al microchip, i vigili sono riusciti a rintracciare la proprietaria dell'animale, che ha riferito di aver lasciato il cane in custodia a un'altra persona, della quale non ha saputo fornire né il nome né l'indirizzo. La donna, è stata denunciata per l'abbandono e per il maltrattamento dell'animale.

Il secondo intervento si è svolto a Soccavo, nella periferia della città, dove i caschi bianchi hanno avvistato un cane legato ai sediolini di un'automobile parcheggiata sotto il sole, senza nemmeno una fonte d'aria. I vigili, insieme ad alcuni passanti, sono riusciti ad aprire un finestrino e a liberare l'animale. Anche in questo caso, il proprietario è stato deferito alla competente autorità per il maltrattamento dell'animale.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?