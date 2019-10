Annuncio immobiliare su un semaforo: il fenomeno delle affissioni abusive

Da tempo i cittadini di Napoli continuano a segnalare un fenomeno che investe la città e i centri periferici. Le strade sono continuamente invase da affissioni immobiliari abusive, che vengono piazzate dovunque, senza alcun rispetto delle norme. Un malcostume che in alcuni casi ha raggiunto livelli assurdi.

Un cittadino si è rivolto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli inviandogli un’immagine nella quale si nota un annuncio immobiliare posizionato lungo un palo, dinanzi ad un semaforo, in una posizione che impedisce a chi transita lungo la strada di accertarsi del colore della luce semaforica.

Modi di fare che, secondo l’esponente politico, non possono essere assolutamente tollerati. “Le agenzie – afferma Borrelli – devono rispettare le regole come tutti gli altri. Non possiamo accettare che, con strafottenza, affiggano gli annunci dove capita, addirittura a scapito della sicurezza degli automobilisti. Abbiamo inviato una segnalazione agli uffici competenti del Comune di Napoli chiedendo di intensificare i controlli e di sanzionare i trasgressori”.

