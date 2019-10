Anziana donna investita e uccisa da un furgone al mercato di Quarto

L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba, mentre apriva il mercato settimanale. Una donna di 62 anni è stata travolta da un furgone guidato da un commerciante ambulante, che cercava di parcheggiare il mezzo in modo da raggiungere lo stallo con la sua bancarella. Una tragedia che ha scosso un’intera comunità.

L’episodio è accaduto a Quarto, in provincia di Napoli, dove l’anziana signora si trovava da sola in strada quando è stata investista dal furgone. Sul posto sono giunti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e gli operatori sanitari del 118. Non c’è stato nulla da fare per la vittima, che è morta sul colpo a pochi passi dal piazzale della fiera cittadina.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri e il racconto di alcuni testimoni, la 62enne sarebbe stata scaraventata a terra violentemente da un furgone che procedeva a retromarcia e colpita mortalmente dalla parte posteriore del pesante mezzo. Gli agenti hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero avere ripreso il momento dell'incidente. Il mercato, intanto, è stato sospeso e l’area mercatale è stata sottoposta a sequestro.

