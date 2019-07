Armi con puntatore laser e droga in cassaforte: uomo arrestato a Napoli

Armi e droga custodite all'interno di una cassaforte, nascosta dietro il muro. Ma i carabinieri le hanno scoperte ugualmente, durante i servizi per il controllo del territorio a Napoli.

A Scampia, i militari dell'Arma che stavano effettuando una perquisizione di un lotto di edilizia popolare, hanno notato un mattone leggermente diverso rispetto agli altri e, spostandolo, hanno scoperto una cassaforte. Dopo averla aperta con l'aiuto dei vigili del fuoco, al suo interno hanno trovato un revolver con matricola abrasa e caricato per l'uso, un'arma semiautomatica con 19 cartucce, un altro revolver e 11 cartucce adatte e 2 paia di manette. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Al rione Traiano, poi, i carabinieri hanno scoperto che un 35enne teneva in casa una pistola semiautomatica, dotata di puntatore laser, con 8 cartucce già nel caricatore e matricola abrasa. Inoltre, l'uomo è stato trovato in possesso di un panetto di hashish da un etto e di 65 dosi di marijuana. Le armi e la droga sono state sequestrate e il 35enne è stato condotto in carcere. Le armi verranno sottoposte ad accertamenti balistici da parte della sezione scientifica di Napoli.