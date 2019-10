Presa banda criminale: 18 i furti messi a segno tra Napoli e Pozzuoli

Il blitz dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli, nel Napoletano, per sventare i continui furti di una banda criminale, è stato messo a segno all’alba. I militari hanno dato esecuzione a una misura cautelare per cinque persone - due in carcere e tre agli arresti domiciliari - emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica.

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere, furto e rapina. Sarebbero diciotto i colpi dei ladri, tutti commessi nell'area flegrea, tra Napoli e provincia, all'interno di abitazioni ed esercizi commerciali, nel periodo tra ottobre 2017 e marzo 2018. I criminali erano soliti trafugare trattori, motocoltivatori, attrezzature agricole, utensili per l'edilizia e altri strumenti e macchinari dello stesso settore, che probabilmente venivano poi rivenduti in nero.

Gli inquirenti hanno ricostruito anche un episodio in cui i malviventi hanno malmenato una delle vittime dei furti che li aveva sorpresi mentre stavano rubando beni di sua proprietà. In quella occasione il derubato fu ferito e costretto a ricorrere alle cure dello staff sanitario del pronto soccorso.

