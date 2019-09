Autista bus picchiato brutalmente a Castellammare di Stabia

Le immagini sono raccapriccianti e confermano la mancanza di sicurezza sugli autobus di linea di Napoli e provincia. Sui social circola l’ennesimo video che riprende un autista a Castellammare di Stabia mentre alla guida di un pullman viene brutalmente malmenato (guarda il video). Riesce a stento a pararsi dai colpi sferrati ripetutamente dall’aggressore, che non viene ripreso.

La denuncia arriva dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che aveva già segnalato recentemente l’atto vandalico che ha interessato un autobus dell’Anm, oggetto di una sassaiola che ha distrutto alcuni vetri mentre transitava a Scampia, alla periferia di Napoli.

L’inciviltà e la violenza sembrano essere fuori controllo in Campania. Dagli ospedali agli autobus, chi lavora in luoghi pubblici e a contatto con clienti e utenti è continuamente esposto al rischio delle angherie delle persone. Purtroppo i violenti sentono di agire in un clima di diffusa impunità dove le loro azioni, nella stragrande maggioranza dei casi, non prevedono conseguenze, come nel caseo dell'ultimo episodio che riguarda un autista di autobus di linea.

“Dinanzi ad una tale ondata di violenze – dichiara Borrelli – occorre studiare delle soluzioni che siano atte a garantire la sicurezza di chi lavora sui mezzi pubblici e degli stessi viaggiatori. Ma, soprattutto, è necessario che chi viene identificato e denunciato per atti di violenza di questo tipo paghi qualche tipo di conseguenza. Altrimenti gli episodi di questo tipo continueranno ad aumentare”.

