In auto con una roncola e la droga: arrestato

Sorpreso nell’auto della moglie con una roncola e della marijuana, finisce ai domiciliari un 31enne a Gragnano, in provincia di Napoli. L’operazione porta la firma dei carabinieri della locale stazione dell’Arma che hanno stretto le manette ai polsi dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Tutto è iniziato quando il 31enne, mentre era alla guida dell’utilitaria intestata alla consorte, ha attirato l’attenzione dei carabinieri cercando di disfarsi di un involto che aveva appena lanciato dal finestrino dell’auto in corsa. L’uomo, infatti, aveva notato la presenza dei militari e voleva sbarazzarsi di quel “pacchetto” evidentemente scomodo. I carabinieri si sono immediatamente lanciati all’inseguimento della vettura e, poco dopo, sono riusciti ad arrestarne la corsa. Intanto erano riusciti a recuperare l’involucro e a scoprire che, al suo interno, c’erano circa duecento grammi di marijuana.

Ma non è tutto. Perché dalle perquisizioni effettuate all’interno dell’automobile, è spuntata fuori una roncola oltre ad altre due dosi di marijuana. Per il 31enne sono scattate le manette e quindi è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. A suo carico è stato disposto il giudizio col rito direttissimo: risponde delle accuse di detenzione ai fini di spaccio per sostanze stupefacenti, per cui è stato arrestato e di porto di oggetti atti a offendere, accusa per la quale è stato denunciato.

