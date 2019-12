Auto sprofonda in una voragine: paura a San Giorgio a Cremano

La voragine si è aperta improvvisamente, prendendo di sorpresa un automobilista che è finito dentro l’enorme buco con la sua vettura. Attimi di terrore a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, dove in via Giuseppe Verdi una crepa al centro della carreggiata ha provocato il pericoloso incidente. Lo sgretolamento dell’asfalto, con molta probabilità, è stato provocato dal maltempo degli ultimi giorni, che sta flagellando Napoli e provincia. Per rimuovere la Citroen dal crepaccio si è reso necessario l’intervento di un carro attrezzi.

Via Verdi è un’arteria privata, una traversa di via Manzoni, ed è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori problemi alla circolazione delle autovetture. La settimana scorsa, una voragine si è aperta anche a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta, creando panico tra i residenti e i passanti. A causa di una perdita d’acqua della conduttura idrica c’è stato il crollo della carreggiata. La polizia municipale ha chiuso immediatamente il tratto di strada, con notevoli disagi per la circolazione delle autovetture. L’azienda “Acqua bene comune” ha fatto sapere attraverso i social network che c’era un guasto sul sistema di distribuzione principale.

Poco tempo fa, un’altra voragine di grosse dimensioni si è aperta anche nell’area della terza municipalità di Napoli, a centro strada, sulla carreggiata, a pochi metri dagli edifici. Un fosso profondo, provocato dalle forti piogge cadute copiosamente in quel periodo sulla città partenopea. Alcuni giorni prima erano già intervenuti i vigili del fuoco e i componenti della protezione civile per un lieve sprofondamento stradale su un tratto appena interessato dai lavori di rifacimento del manto d’asfalto. I pompieri avevano deciso di chiudere la strada e sul posto era giunta la ditta incaricata dal Comune di avviare i lavori di rifacimento della condotta idrica e fognaria.

Poi, l’incessante acqua caduta dal cielo provocò una frana all'interno dell'area cantiere e si allargò la voragine in maniera impressionante. Intervennero nuovamente i vigili del fuoco, a seguito anche di perdite di gas, allargando l'area di interdizione e sgomberando alcuni palazzi. La terza municipalità è uno dei dieci municipi in cui è suddiviso il Comune di Napoli, istituita assieme alle altre nove con deliberazioni del consiglio comunale partenopeo nel 2005. Le dieci municipalità sono la suddivisione del Comune partenopeo in sedi municipali di decentramento amministrativo, ex D.lgs. 267/2000.

