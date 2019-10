Automobile contromano sull’asse mediano di Giugliano-Melito

Pomeriggio di pura follia sull’asse mediano tra Giugliano in Campania e Melito, nel Napoletano, dove una vettura ha percorso la superstrada contromano, rischiando di provocare un grave incidente. A filmare la corsa impazzita di un’Audi 4 di colore grigio un automobilista che ha inviato il video al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Secondo la testimonianza della persona che ha effettuato la ripresa, l’uomo alla guida non era solo, ma era in compagnia della sua famiglia. Non è chiaro se il conducente si sia reso conto di circolare contromano su un asse mediano; probabilmente pensava di essere in città e guidava normalmente tenendo la destra.

Un comportamento deprecabile che ha messo a rischio la vita di tante persone. “Ci è stato segnalato un video realizzato lungo l’asse mediano – ha detto Borrelli – che mostra un’automobile che procede contromano. Secondo il racconto dei segnalanti a bordo della vettura, insieme al conducente, erano presenti la compagna e i figli. Le immagini ci hanno lasciato assolutamente senza parole. Un comportamento irresponsabile e pericolosissimo”.

L’incosciente alla guida procedeva con le quattro frecce accese, come se bastasse per segnalare la sua presenza contromano lungo una strada a scorrimento veloce come l’asse mediano. “Condotte del genere – ha continuato l’esponente politico – rischiano di causare incidenti mortali. Come è possibile che delle persone adulte si lascino andare a comportamenti tanto sconsiderati?”.

