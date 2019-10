Baby rapinatori presi a Fuorigrotta: hanno 18 e 16 anni i ragazzi finiti in manette

Nonostante la giovane età andavano in giro di notte alla ricerca di persone da derubare. Sono terminate la scorsa notte le scorribande di due baby rapinatori di 18 e 16 anni, arrestati dalla polizia a Fuorigrotta, nelle vicinanze dello stadio San Paolo di Napoli. Gli agenti del commissariato locale li hanno bloccati e trattenuti subito dopo lo scippo effettuato ai danni di due persone.

I giovani malviventi avevano con sé due pistole finte, un coltello e qualche decina di grammi di droga, oltre alla refurtiva del loro ultimo colpo. Nel corso della perquisizione i rapinatori sono stati trovati in possesso di due telefonini, che appartenevano alle persone derubate poco prima. Alle forze dell’ordine era arrivata la segnalazione di una rapina e gli agenti di polizia si sono precipitati sul posto.

In manette con l’accusa di rapina aggravata sono finiti tutte e due i criminali in erba. Il maggiorenne è stato denunciato anche per porto d’armi o oggetti atti a offendere, oltre che per possesso di sostanze stupefacenti, poiché in tasca aveva 45 grammi di hashish.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?