Bambina di 5 anni muore durante la lezione di danza in una scuola di ballo a Crispano

Era con le sue amiche del cuore e come sempre stava eseguendo gli esercizi di danza nella scuola di ballo di Crispano, nel Napoletano, scelta dai genitori per farle praticare un’attività sportiva. Nessuno poteva immaginare che quel divertimento serale potesse trasformarsi in tragedia per un’intera famiglia. Una bambina di 5 anni, mentre seguiva le lezioni delle maestre, ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciata al suolo.

Sul posto sono giunti i medici del 118, prontamente allertati dai presenti, ma quando lo staff sanitario è arrivato la piccola già era in fin di vita. Inutile la corsa al vicino ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, poiché la bambina è deceduta in ambulanza durante il trasporto al pronto soccorso.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini per scoprire le cause di questa morte prematura, che ricorda l’episodio accaduto poche settimane fa a Salerno, dove una ragazza di 16 anni, Melissa La Rocca, è deceduta a scuola mentre si trovava nella sua aula dell'istituto Genovesi-Da Vinci, impegnata in una interrogazione alla lavagna. Il magistrato chiederà di effettuare l’autopsia sul corpo della bambina di 5 anni di Crispano, esame che dovrebbe chiarire le cause del decesso.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?