Beccati a rubare rotaie nella stazione di Caserta

Il ragno di un autocarro stava già caricando del materiale asportato dallo scalo ferroviario: spezzoni di rotaie da 6 metri, un deviatoio e una cassa di manovre, tutte parti di un unico blocco di scambio recentemente sostituite e che rivendute avrebbero fruttato circa 50mila euro. Erano stoccate in attesa di essere classificate, quando i malviventi sono entrati in azione per portarle via. Gli agenti della Polfer, però, hanno mandato all’aria i piani dei malviventi.

I poliziotti hanno sorpreso i ladri all’opera e hanno impedito il furto del materiale, stoccato nel deposito locomotive della stazione di Caserta. Due i soggetti bloccati e arrestati in flagranza di reato: un 47enne napoletano pluripregiudicato e un 43enne beneventano con precedenti di polizia. Azionando un telecomando clonato i due si erano intrufolati nel magazzino della stazione uno spazio adibito allo stoccaggio di materiali nuovi o ancora in un buono stato.

Indossate delle pettorine catarifrangenti per camuffarsi, avevano iniziato a caricare sul camion l’armamento ferroviario, materiale che presumibilmente avrebbero rivenduto pe che gli avrebbe fruttato un’ingente somma di denaro: il blocco di scambio, infatti, rivenduto in Paesi in via di sviluppo come armamento ferroviario con la stessa funzione gli avrebbe fatto intascare una somma stimata intorno ai 50 mila euro.

I due malviventi, arrestati dagli agenti della Polizia Ferroviaria per furto aggravato in concorso, sono stati condotti davanti al giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in attesa di definizione, ha stabilito per il pregiudicato 47enne la misura degli arresti domiciliari, mentre per il 43enne ha disposto l’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria. La refurtiva è stata riconsegnata alle ferrovie mentre il camion è stato sottoposto a sequestro.

