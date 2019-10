Bimbo ucciso a Cardito, poliziotto: “Sorellina sfigurata dalle botte”

“Una scena raccapricciante, la bimba era totalmente sfigurata dalle botte, aveva lividi dappertutto e faceva fatica anche a vedere, aveva gli occhi gonfi e per guardare doveva aprirsi le palpebre con le manine” . Sono queste le sconvolgenti parole riferite nell’aula del tribunale da un poliziotto per descrivere la terribile scena che si è trovato davanti il 28 gennaio scorso nell'ospedale Santobono di Napoli dov'era stata portata la sorellina di Giuseppe, il bimbo di 7 anni ucciso il 27 gennaio a Cardito, nel Napoletano.

A processo per l’orribile morte del piccino ci sono Tony Essobti Badre e Valentina Casa, rispettivamente patrigno e mamma del minore massacrato senza pietà. Il primo è accusato dell’omicidio di Giuseppe, del tentato omicidio della sorellina e di maltrattamenti. La donna è invece imputata per comportamento omissivo.

"Dovete portate in prigione mio padre, la sera beve la birra e ci picchia e mamma deve chiamare i carabinieri" , ha raccontato la bimba, ferita nel corpo e nell’anima mentre stava disegnando nel reparto dove era ricoverata per suturare una parte dell'orecchio parzialmente staccata, probabilmente per le violente botte ricevute.

Ma questo non è l’unico drammatico racconto su quanto avveniva nella casa. " Mi sembrava un mostro, era irriconoscibile. Non pensavo che una persona potesse arrivare a tanto" . È quanto ha affermato, tra le lacrime, una vicina di casa del piccolo Giuseppe. La donna fa riferimento al al momento in cui intervennero presso l’abitazione i sanitari del 118. "Quando ho visto la bambina ho pensato a mio figlio che ha otto anni. Aveva i capelli strappati, dietro la nuca, l'ho vista per pochi istanti ma fa male ricordare".