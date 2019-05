Blitz dei carabinieri al Rione Traiano: in manette 21 persone

I carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli hanno condotto nella mattinata odierna una vasta e importante operazione contro la camorra al Rione Traiano, quartiere ad alto tasso di criminalità, situato nella periferia del capoluogo partenopeo. Il blitz della forze dell'ordine ha portato all'arresto di ben 21 persone, tutte ritenute essere affiliate al clan Cutolo, che opera e controlla il quartiere da tempo. Tra gli arrestati, 16 sono finiti in carcere, mentre gli altri si trovano agli arresti domiciliari: le accuse a loro carico sono di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata a delitti in materia di sostanze stupefacenti, di tentato omicidio e di delitti in materia di armi.

Durante il blitz i carabinieri hanno anche proceduto al sequestro di un grosso quantitativo di armi, tra cui pistole, fucili e proiettili. Gli agenti hanno rinvenuto anche della droga, in particolare hashish, cocaina e marijuana, per un peso complessivo di circa trenta chili. L'operazione effettuata questa mattina al Rione Traiano nasce da una lunga indagine sul clan Cutolo, che gestisce le piazze di spaccio nella zona, ma anche su altri clan che operano sul territorio, come quello dei Puccinelli.

Grazie una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali, i carabinieri hanno scoperto e accertato l'attività criminale dei gruppi camorristici che dominano la zona, procedendo all'arresto di 21 persone. Nello specifico, le indagini hanno messo in luce che il territorio del Rione Traiano sembra essere diviso tra i due clan, Cutolo e Puccinelli, che controllano rispettivamente la parte bassa e alta del quartiere, alternando periodi di pacifica coesistenza a periodi di scontro violento. Tra le persone arrestate durante l'operazione ci sono anche due esponenti di alto rango del clan Cutolo, che sarabbero indiziati per il tentato omicidio di un uomo vicino al clan Marfella di Pianura, che a quel tempo aveva in corso una faida con i Cutolo.