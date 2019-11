Blitz della polizia a San Giovanni Barra: arrestati spacciatori di eroina e hashish

Hanno messo a segno due operazioni antidroga gli agenti di polizia del commissariato di San Giovanni Barra, nel Napoletano. Il primo blitz è stato effettuato in un edificio di via Comunale Ottaviano, insospettiti da un uomo che dal balcone controllava continuamente l’accesso all’edificio. I poliziotti sono entrati nell’appartamento e hanno fermato due malviventi. Si tratta di un 53enne e di un 44enne, i quali sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un terzo criminale, di 24 anni, è stato denunciato per inosservanza della misura di sicurezza della libertà vigilata, alla quale è sottoposto. Le forze dell’ordine hanno sequestrato tredici cilindri di plastica contenenti 12 grammi di eroina e 175 euro in contanti. I poliziotti sono intervenuti, in seguito ad una soffiata, anche in un parcheggio pubblico in vico primo Marina ai due palazzi, dove hanno bloccato un pusher mentre scambiava droga con un automobilista in cambio di soldi.

Il malvivente aveva con sé un astuccio contente ventuno stecche di hashish, del peso complessivo di circa 59 grammi, di ulteriori 9 grammi pronti per essere ceduti e di 310 euro in contanti. In più, gli agenti di polizia hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione rinvenuto presso l’abitazione dello spacciatore. Il 37enne, proveniente da San Giorgio a Cremano, con precedenti penali, è stato arrestato per detenzione e spaccio di droghe.

Poche settimane fa, sempre gli agenti di polizia del commissariato di San Giovanni Barra, durante un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti nel cortile di uno stabile in corso San Giovanni, dove hanno notato un uomo che, dal proprio appartamento, consegnava ad alcune persone delle bustine di droga. L’attività ha permesso di sequestrare cocaina per un peso totale di 1,10 grammi, un bilancino di precisione e una somma di 590 euro, provento dell’illecita attività. Un uomo di 33 anni, di Cercola, con vari precedenti penali, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Un mese prima, i poliziotti, a corso San Giovanni avevano fermato un giovane albanese di 26 anni, il quale, dopo aver prelevato una tavoletta di colore marrone da un’auto abbandonata, l’ha ceduta al conducente di un’autovettura sopraggiunta subito dopo. Le forze dell’ordine, alla vista dello scambio, hanno bloccato l’acquirente rinvenendogli nelle tasche circa 100 grammi di hashish, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di due smartphone e della somma di 30 euro. Inoltre, nell’auto abbandonata erano nascosti altri due panetti di hashish del peso di circa 200 grammi.

