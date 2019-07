Blitz a Scampia e Rione Traiano, spuntano droga e armi

Blitz dei carabinieri tra Scampia e il Rione Traiano: tra droga e armi spunta anche una pistola dotata di puntatore laser.

Due operazioni hanno tenuto impegnati i militari dell’arma nell’area dei due importanti quartieri del capoluogo partenopeo. A Scampia, in complesso di edilizia popolare in via Federico Fellini, i carabinieri hanno scoperto che, nascosta dietro un mattone, c’era una piccola cassaforte. Grazie ai vigili del fuoco che hanno aperto il forziere, i militari sono riusciti a verificare quale fosse il suo contenuto. All’interno della cassaforte erano stati nascosti due revolver, uno dei quali carico e con la matricola abrasa, e una pistola semiautomatica corredata di 19 cartucce. Sono spuntati, inoltre, undici proiettili per revolver e un paio di manette.

Ma non basta. Perché al rione Traiano, i militari hanno stretto le manette ai polsi di un 35enne del posto. In casa sua, infatti, gli hanno trovato droga e armi. In particolare, dalle perquisizioni dei carabinieri sono spuntati fuori un panetto di hashish, il cui peso è stato stimato in circa 100 grammi di droga, e 65 dosi di marijuana. Inoltre i militari hanno trovato anche una pistola semiautomatica, la cui matricola è risultata essere stata abrasa, che era stata dotata di un puntatore laser. All’interno del caricatore dell’arma, i carabinieri hanno contato otto cartucce.

Le indagini, adesso, proseguono. Gli investigatori vogliono capire se le armi ritrovate siano state utilizzate per consumare delitti e, per queste ragioni, sono state affidate alla sezione di investigazioni scientifiche del Reparto operativo dell’Arma di Napoli. Qui saranno sottoposte ai rilievi balistici e dattiloscopici.