Bloccano le strade con gli autobus per rapinare la banca

Un piano criminale studiato nei minimi particolari quello organizzato da una banda di malviventi ad Afragola, in provincia di Napoli. All’alba i rapinatori hanno bloccato con dei grossi autobus le tre strade di accesso alla filiale della banca Unicredit di via Enrico De Nicola e usufruendo di un camion con braccio meccanico hanno sradicato dal muro lo sportello bancomat, con l’intento di portare via tutto il contante.

A lanciare l’allarme i residenti, svegliati dal forte rumore, ma a far fallire il colpo dei ladri è stato un incidente non previsto. La gru si è danneggiata proprio mentre stava sollevando il bancomat e la banda criminale ha deciso di fuggire senza il malloppo, prima che arrivassero le forze dell’ordine e li beccassero in flagrante.

I carabinieri per arrivare sul posto hanno dovuto rimuovere gli autobus che intralciavano la carreggiata e hanno impiegato molto tempo. Adesso hanno inviato le indagini per risalire agli autori del tentato furto. I militari stanno verificando se in via De Nicola ci sono telecamere di videosorveglianza. I filmati potrebbero aiutare gli inquirenti a scoprire i malviventi, che per il momento hanno fatto perdere le loro tracce.

