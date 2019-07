Bloccata dalle auto in sosta, ambulanza non riesce a soccorrere un bambino

L’ambulanza non arriva, nonostante dalla centrale operativa assicurano che il mezzo è partito già da tempo. La tensione dei genitori di un bimbo residente sulla discesa della Gaiola a Napoli è a mille, non conoscono il motivo del ritardo e temono che possa accadere qualcosa di grave al figlio. Il piccolo sta male, ha bisogno dei soccorsi, ma intanto il 118 è bloccato dalle automobili parcheggiate a destra, a sinistra e in curva, che riducono sensibilmente una carreggiata già stretta.

L’autista dell’ambulanza prova in tutti i modi a divincolarsi nell’imbuto stradale e riesce a superare l’ostacolo solo dopo una serie di manovre. Nonostante il notevole ritardo accumulato gli operatori sanitari riescono a soccorrere il bambino, senza che quest’ultimo abbia complicazioni serie. Un colpo di fortuna che non sminuisce un grave problema, quello dell’inciviltà degli automobilisti.

Un paio di mesi fa, sempre a Napoli, un’altra ambulanza fu bloccata da un’auto in sosta vietata e, addirittura, i residenti aggredirono gli operatori del 118. In quella occasione intervenne il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che dichiarò: “Restiamo profondamente amareggiati per questo ennesimo caso di inciviltà”.