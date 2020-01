Bomba carta esplode nella notte contro un bar a San Giovanni a Teduccio

Attimi di panico si sono vissuti durante la notte appena trascorsa in provincia di Napoli, nel piccolo comune di San Giovanni a Teduccio, dove c'è stata una forte deflagrazione. Una bomba carta è stata infatti fatta esplodere nella notte davanti a un bar di recente apertura, situato in via Comunale Ottaviano a San Giovanni, nella periferia orientale di Napoli.

L'esplosione si è verificata intorno alle 4 e 30 del mattino, ovviamente quando l'attività era chiusa. Fortunatamente non ci sono stati feriti perchè a quell'ora non c'era quasi nessuno per strada, ma la violenta deflagrazione ha provocato dei danni alla struttura. La veranda del bar è rimasta infatti danneggiata dalla bomba e anche le abitazioni che si trovano nell'edificio sopra il bar hanno subito dei problemi.

Poco dopo l'esplosione della bomba i poliziotti del commissariato locale sono giunti sul posto per avviare le indagini e ricostruire i fatti. Subito è stato contattato e rintracciato il titolare del bar: si tratta di un ragazzo del posto, che risulta incensurato ed estraneo agli ambienti criminali del posto. La pista più plausibile per gli investigatori è quella del racket, anche se il titolare dell'attività ha detto ai poliziotti di non aver mai ricevuto minacce nè tentativi di estorsione. Tuttavia, gli agenti ritengono che l'esplosione della bomba possa essere una sorta di avvertimento che precede la richiesta di estorsione. Per il momento comunque non ci sono ancora elementi chiari e certi e l'attività investigativa andrà avanti: in particolare verranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcune attività adiacenti, che forse saranno utili per individuare i responsabili del raid.

Quel che è certo, per ora, è che non si tratta del primo episodio di questo tipo: nell'ultimo periodo si sono registrate infatti diverse esplosioni simili a quella avvenuta ieri notte a San Giovanni a Teduccio. Subito dopo le festività, nella notte tra il 7 e l'8 gennaio un ordigno è esploso davanti a un negozio di materassi di Cicciano. Pochi giorni prima, sempre a Cicciano, un'altra bomba era esplosa davanti all'abitazione di un pensionato, causando gravi danni all'edificio. Il caso più eclatante però la notte dell'8 gennaio a Portici, dove una bomba carta è deflagrata davanti all'abitazione di un pregiudicato vicino a un clan di camorra.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?