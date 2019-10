Un bebè morto in valigia: orrore in casa nel Salernitano

Il suo corpicino senza vita era nascosto vicino a un armadio. La sua mamma lo aveva appena partorito. Il cadavere di un bambino appena nato è stato ritrovato dai carabinieri in un’abitazione a Vallo della Lucania, nel Salernitano. La mamma, originaria della Moldavia che lavora in Italia come badante, lo avrebbe messo al mondo in casa, dove lo avrebbe abbandonato dopo aver tagliato il cordone ombelicale.

Queste sono le prime informazioni su un dramma scoperto questa mattina, quando la donna è arrivata all’ ospedale San Luca, dove ora risulta ricoverata e dove è stato trasportato il cadavere del neonato. La salma del piccolo si trova nella sala mortuaria del nosocomio, in attesa che il pm della procura vallese disponga l’esame autoptico. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania.