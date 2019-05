In casa cocaina e 90mila euro: arrestata 24enne

In casa le trovano cocaina e un pacco di banconote per circa 90mila euro, finisce in manette una 24enne a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

L’arresto porta la firma dei poliziotti del commissariato oplontino della polizia di Stato che, nella giornata di sabato scorso, hanno sottoposto a controlli serrati l’abitazione della ragazza torrese. Qui gli agenti hanno scoperto che la 24enne conservava nel suo appartamento una borsa al cui interno i poliziotti hanno rinvenuto una discreta quantità di una sostanza stupefacente che s’è rivelata essere cocaina. La droga, per un peso di trecento grammi, era conservata insieme a un bilancino di precisione.

Ma non è tutto. Perché i poliziotti hanno esteso i controlli ai piani superiori dell’abitazione che risultano in via di ristrutturazione. Qui, in una nicchia ricavata all’interno di una parete di tramezzo, gli agenti hanno trovato un pacco di banconote, sigillate in buste di cellophane, per un valore che è stato stimato intorno ai 90mila euro.

Quei soldi, come la droga, sono stati posti sotto sequestro mentre la 24enne, dopo le formalità del caso, è stata trasferita presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli. Risponde dell'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.