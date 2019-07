In casa il kit per scassinare e rubare le auto

In casa un piccolo arsenale di strumenti, chiavi e materiale utile a scassinare e rubare le automobili, finisce nei guai un 40enne a Pianura, quartiere a nord di Napoli.

L’operazione porta la firma degli agenti in servizio presso il locale commissariato che hanno passato al setaccio l’abitazione di un uomo del posto, facendo la clamorosa scoperta. In un locale adibito a cantina, parzialmente nascosto da una rampa di scale, i poliziotti si sono imbattuti nel bazar. C’erano ben quarantré centraline per autovetture, ventotto chiavi, otto lettori per chiavi, due blocchi di accensione, altrettanti quadri strumentali. Tutto l’armamentario utile a intervenire sui sistemi elettronici e digitali d’allarme e di sicurezza installati sulle auto di nuova generazione.

Non mancavano, inoltre, alcuni attrezzi ritenuti, dagli investigatori, utili allo scasso e al furto di macchine tra cui cacciavite, martello, utensili e alcune chiavi.

Tutto quanto è stato scoperto nella cantinola è finito sotto i sigilli. Insieme al sequestro, gli agenti hanno proceduto alla denuncia del 40enne napoletano. L’uomo risponde delle accuse di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi presumibilmente alterate.

