Il trucco dei cassonetti dei rifiuti spostati per parcheggiare le auto

Corso Vittorio Emanuele a Napoli è diventato terra di nessuno. I cittadini sono sul piede di guerra per i fenomeni di inciviltà e maleducazione che si ripetono quotidianamente e chiedono aiuto alle istituzioni. L’ultima bizzarra trovata è stata registrata nel tratto vicino alla zona di Santa Maria Apparente, dove qualcuno ha pensato bene di spostare i cassonetti dell’immondizia in mezzo alla strada per parcheggiare l’automobile.

Un atto assolutamente ingiustificabile che rappresenta la punta dell’iceberg di quanto accade quotidianamente lungo la strada. La cittadinanza è stanca di un livello di inciviltà così alto e chiede che siano adottati provvedimenti drastici. Sull’episodio sono intervenuti anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della Seconda Municipalità Salvatore Iodice.

“Nel 2019 – dichiarano – abbiamo denunciato diversi atti di inciviltà che si sono verificati lungo la strada. Dalla sede stradale occupata dalle pedane di un esercizio commerciale allo sversamento fuori i cassonetti di rifiuti ingombranti, che non caratterizza solo quell’arteria ma anche le vicine salita Cariati e via San Nicola da Tolentino. La cittadinanza è stanca di un livello di inciviltà così alto e chiede che siano adottati provvedimenti. Occorre una maggiore presenza da parte di polizia municipale e forze dell’ordine per riaffermare la legalità lungo una delle strade simbolo di Napoli”.

