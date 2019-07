Chiaiano, chiede elemosina e aggredisce agenti: arrestato eritreo

Momenti di panico nel pomeriggio di ieri nella stazione della metropolitana di Chiaiano a Napoli, la stessa dove un tabaccaio, poche settimane fa, era stato aggredito e ucciso da un nigeriano.

Gli agenti della polizia di Stato dei commissariati di Scampia-Chiaiano hanno arrestato un 28enne eritreo, risultato da successivi accertamenti essere irregolare sul territorio italiano, per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale.

Gli uomini dell’ordine, nel corso di un servizio di controllo del territorio presso la metropolitana, hanno notato l’uomo che, per aver qualche spicciolo, infastidiva pesantemente i passanti. Gli agenti, per evitare che la situazione degenerasse, sono intervenuti immediatamente tentando di bloccare lo straniero. Quest’ultimo, per sfuggire al controllo, non si è fatto scrupolo di scagliarsi contro i poliziotti colpendoli con calci e pugni.

Dopo una violenta colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccare l’extracomunitario e ad arrestarlo. Nella baruffa scatenata dall’immigrato, alcuni poliziotti hanno riportato delle lievi ferite.

