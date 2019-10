Chiusa per controlli una corsia della Tangenziale: traffico in tilt in città

I controlli di monitoraggio e di ispezione della Tangenziale di Napoli, all’altezza di Capodichino, dove c’è anche l’aeroporto, hanno mandato in tilt il traffico. L’arteria, già normalmente intasata da centinaia di automobili, in alcune ore del giorno è un vero e proprio inferno. La chiusura di una delle tre corsie di marcia, in entrambe le direzioni, ha provocato il caos.

L’azienda Tangenziale Spa aveva avvisato gli automobilisti dei possibili disagi, ma le difficoltà per gli utenti sono davvero gravi. Lunghe code in particolare a Capodichino, con rallentamenti a Corso Malta e Capodimonte. L’ispezione continuerà anche nei prossimi giorni e quindi le condizioni di viabilità non dovrebbero migliorare in breve tempo.

La tangenziale di Napoli, ufficialmente denominata autostrada A56, costituisce l'asse di attraversamento urbano principale della città. Al termine dall'Autostrada A1, subito dopo l'uscita Casoria (denominata Casoria - Avellino in un senso di marcia e Casoria - Afragola nell'altro), parte il suo tracciato, da Capodichino attraversa la città da oriente a occidente sino a raggiungere l'area flegrea di Pozzuoli. La tangenziale è costituita da 3 corsie per senso di marcia ed è l'unico asse urbano interamente a pedaggio, a forfait, indipendente quindi dalla distanza percorsa, di 1 euro.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?