Rischia di far crollare la Galleria della Vittoria: multa salata al 20enne

Una brutta domenica per gli automobilisti di Napoli in transito su via Acton in direzione lungomare, zona Chiatamone: questa mattina la Galleria Vittoria è stata transennata senza alcuna ordinanza preventiva, con il passaggio deviato verso via Nazario Sauro o via Generale Orsini. La decisione è stata tempestivamente presa poiché il pilone centrale che regge l'enorme impalcatura è inclinato: fin dall'inizio è stata scartata la pista di attribuire la colpa alle condizioni meteo avverse ed è stata dunque presa in considerazione l'ipotesi che l'impatto fosse stato causa da un veicolo; successivamente - grazie alla presenza delle videocamere - è stato possibile accertare che il danno è stato causato da un giovane napoletano alla guida della sua vettura.

La polizia locale ha identificato il 20enne e l'ha rintracciato presso la propria abitazione: come riportato da Il Mattino, ora è stato multato per 2mila euro ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. A stretto giro la copia dell'intera documentazione sarà consegnata agli uffici tecnici del Comune per l'attivazione dell'azione risarcitoria dei danni procurati.

Sul sito del Comune di Napoli è stato prontamente fornito un aggiornamento della situazione: " Chiusa la Galleria Vittoria da e per Via Acton a causa del cedimento del pilone di sostegno dell'impalcatura presente all'esterno del tunnel ". È stato dunque confermato che il forte impatto è stato causato da " un'autovettura di un giovane napoletano di 20 anni, già identificato dalla Polizia locale grazie ai filmati delle telecamere, della zona ad aver causato il danno al pilone dell'impalcatura ". Sul posto dell'incidente è immediatamente intervenuta una " ditta specializzata per rimuovere il pericolo ".

È stato inoltre consigliato il percorso alternativo da via Caracciolo verso il centro: via Arcoleo, via Chiatamone, via Nazario sauro, via Acton. " Su via Acton venendo da piazza Municipio è possibile raggiungere solo la zona di Santa Lucia. Dalla zona Chiaia si può utilizzare il Corso Vittorio Emanuele o la tangenziale uscita fuorigrotta. La ZTL di via Domenico Morelli è momentaneamente sospesa ", ha fatto sapere il Comune.

Nel corso dei mesi scorsi la Galleria è stata già protagonista di chiusure e riaperture a causa della caduta di calcinacci: la sua debolezza strutturale destava già preoccupazione e ora bisognerà rivedere l'intero impianto delle impalcature a rischio. Si attende un importante lavoro di ristrutturazione.

