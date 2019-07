Circumvesuviana di Sorrento, aggredito capotreno con una testata

Aveva notato che un uomo sui 50 anni si stava intrufolando tra i tornelli della Circumvesuviana, accodandosi a una donna che aveva appena obliterato il biglietto, ed è intervenuto per chiedere spiegazioni. Non ha fatto neppure in tempo a parlare che ha ricevuto una testata in pieno volto.

È finito in ospedale il capotreno della Circumvesuviana di Sorrento, soccorso da i colleghi, i quali hanno bloccato l’aggressore e chiamato la polizia. Gli agenti hanno portato l’uomo in commissariato, dove è stato denunciato. Il dipendente della Circumvesuviana, invece, è stato portato all’ospedale di Sorrento: per lui una frattura al naso, confermata dalla radiografia alla quale è stato sottoposto.

Sull’episodio è intervenuto il sindacato di categoria autonomo Orsa. “Si tratta dell’ennesimo fatto di violenza – hanno commentato i sindacalisti – contro chi, nonostante le condizioni attuali, cerca quotidianamente di lavorare nel miglior modo possibile, per poi essere costretto anche a subire gli strali di una certa classe politica”.

Qualche mese fa un episodio simile: un controllore della Circumvesuviana fu colpito al volto per una vicenda grottesca. Quando il dipendente cercò di impedire l’accesso sul treno a un uomo che voleva portare con sé la rete del letto, quest’ultimo gli sferrò un pugno, dandosi poi alla fuga.