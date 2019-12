Oltre 120mila napoletani hanno il reddito di cittadinanza

Il dato fornito dall’Osservatorio Inps è choccante: sono circa 120mila le persone a Napoli e provincia che percepiscono il reddito di cittadinanza. Si tratta di una cifra impressionante se si tiene presente che due regioni messe insieme, Lombardia e Veneto, non raggiungono questi numeri. Quasi il 4% del territorio partenopeo usufruisce della misura economica e l’intera Campania conta ben 200mila unità con il reddito di cittadinanza, un quinto del risultato complessivo nazionale. L’Inps ha effettuato una verifica sul milione di domande accettate fino a questo momento. Alla regione campana spetta anche il record dei soldi erogati: una media di 554 euro a persona, contro 484,44 euro percepiti in altre parti d’Italia.

Il risultato conferma l’alto tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, che affligge la Campania, ma più in generale tutto il sud, che paga la presenza delle organizzazioni criminali e il poco attivismo delle imprese industriali. Resta anche il problema che, spesso, a percepire il sussidio del Governo sono persone che delinquono o che lavorano in nero. Il Reddito di cittadinanza è la misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale che i cittadini possono richiedere dal 6 marzo 2019 scorso.

Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un “Patto per il lavoro” o un “Patto per l'inclusione sociale”. Per le informazioni generali sulla misura è a disposizione il portale del reddito di cittadinanza, da cui è anche possibile presentare e gestire on line la domanda. Questa sezione è prioritariamente rivolta agli operatori dei servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà descrive il “Patto per l'inclusione sociale” e fornisce informazioni e strumenti per sostenere il delicato compito che essi sono chiamati a svolgere.

Il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Non è prevista alcuna sospensione nel caso della pensione di cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la carta reddito di cittadinanza.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?