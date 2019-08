Cocaina e rifiuti nell’appartamento abbandonato a Forcella, blitz della polizia di Stato. L’operazione porta la firma degli agenti della Squadra Mobile di Napoli, insieme ai colleghi del commissariato di Vicaria-Mercato, dell’Upgsp e del Reparto di prevenzione del crimine della Campania.

I poliziotti hanno passato al setaccio alcune zone del quartiere di Forcella, insieme ai cani antidroga. Proprio grazie al fiuto infallibile dell’agente a quattro zampe Kira, all’interno di un appartamento disabitato, pieno zeppo di rifiuti di ogni genere, sono spuntati fuori quasi duecento grammi di cocaina. La droga, che per la precisione raggiungeva il peso di 173 grammi, era stata nascosta all’interno di una cassettina di alluminio che era stata posizionata, a sua volta, dentro al quadro elettrico. Sono stati inoltre ritrovati un bilancino di precisione, ancora sporco di una sostanza bianca, numerose bustine di cellophane che, secondo gli investigatori, sarebbero state destinate a contenere le singole dosi da immettere nel florido mercato delle tossicodipendenze.

Un’altra scoperta, singolare, nei vecchi cuscini di un divano consunto che si trovava all’interno dell’unità abitativa passata al setaccio dai poliziotti. I guanciali erano stati svuotati di parte dell’imbottitura, al suo posto era stata inserita della sostanza bianca, di quella che si usa per tagliare le dosi di droga da cedere ai “clienti”. Questa sostanza era stata conservata in quattro confezioni sottovuoto e in una bustina rigorosamente chiusa.

Tutta la droga e il materiale da taglio è stato sottoposto a sequestro.

