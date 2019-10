Avvocato reagisce alla rapina, colpito alla testa con un'ascia

Stava rientrando a casa, questa notte, dopo una giornata di duro lavoro, quando è stato aggredito da un rapinatore. Un giovane avvocato 27enne di Torre Annunziata, nel Napoletano, ha reagito al tentativo del malvivente di sottrargli denaro e oggetti preziosi, ma ha avuto la peggio.

Il bandito, armato di ascia, gli ha sferrato un violento colpo alla testa prima di fuggire via. L’episodio è accaduto intorno alle ore 3, in via Solferino, e fino a questo momento non ci sono testimoni. Solo dopo un po’ alcuni passanti si sono accorti che terra c’era il corpo di un uomo in una pozza di sangue e hanno avvisato il 118 e le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno immediatamente avviato le indagini. Nel giro di poche ore hanno già individuato e fermato una persona sospetta, portata in caserma per l’interrogatorio. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza daranno ulteriori indizi agli inquirenti per scoprire chi ha effettuato la rapina.

L’avvocato, invece, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e adesso è ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Boscotrecase. A preoccupare i medici è la brutta ferita alla testa, più delle lesioni all’addome e alle gambe. Dalle prime notizie non sembra essere in pericolo di vita, ma probabilmente verrà trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli, dove dovrebbe subire un intervento chirurgico.

