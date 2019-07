Concerto e fuochi tutta la notte per la nascita di un bambino: l’ira dei residenti

Notte insonne per i residenti della zona Mercato di Napoli. A disturbare i cittadini un concerto organizzato per la nascita di un bambino, con schiamazzi, fuochi artificiali sparati fino alle prime ore del mattino e la strada ridotta come una pattumiera. Sull’episodio è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“La notte tra lunedì e martedì – afferma l’esponente politico – è trascorsa insonne per i residenti della zona a ridosso di piazza Mercato. Alcuni incivili hanno allestito un concerto fino a tarda ora, con tanto di fuochi artificiali, sembra per festeggiare la nascita di un bambino, bloccando tra l'altro illegalmente la strada al transito delle auto.

E così via Conte di Castelmola si è trasformata nello scenario dell’ennesimo capitolo di inciviltà legato ai concerti illegali. L’intero circondario è stato costretto ad ascoltare l’esibizione del cantante fino a quando non sono partiti i fuochi artificiali. Riposare, in pratica, è stato impossibile”.

Borrelli condanna quello che a Napoli è diventato un fenomeno diffuso. “Oramai – continua il consigliere regionale – gli schiamazzi notturni legati a concertini improvvisati, allestiti senza alcuna autorizzazione, hanno assunto contorni preoccupanti. Si tratta di manifestazioni inaccettabili e incivili, anche perché gli organizzatori non si degnano di ripulire quello che loro stessi hanno sporcato.

Basti vedere come si presentava il luogo dove sono stati esplosi i fuochi artificiali nella mattinata di oggi. Per ore è stato chiamato il 113 e il 112, ma prima non ci sono state risposte e poi quando è stato possibile segnalare la vicenda non sono intervenuti”.