Contrabbandiere a 82 anni: arrestato dai carabinieri

Contrabbandiere a 82 anni, finisce ai domiciliari un anziano di Cercola, in provincia di Napoli. I carabinieri lo hanno scoperto mentre girava, in strada, con un borsone. Ai militari la circostanza è apparsa alquanto dubbia e perciò hanno voluto vederci chiaro e hanno fermato per un banale controllo l’uomo, che peraltro risultava essere già noto alle forze dell’ordine.

All’interno dello zaino, la sorpresa: l’82enne, infatti, aveva con sé ben quaranta pacchetti di sigarette tutti risultati privi del bollino e, quindi, sconosciuti ai Monopoli di Stato. I carabinieri non hanno potuto fare altro che allargare i controlli all’abitazione dell’anziano. Una volta in casa, i militari hanno rinvenuto un vero e proprio deposito di “bionde”. In una stanzetta che, in teoria, sarebbe stata adibita a lavanderia, c’era un armadio al cui interno i militari hanno scoperto ben 13,4 chilogrammi di sigarette di contrabbando.

Per l’anziano sono scattate le manette. Con l’accusa di detenzione di tabacchi di contrabbando, è stato arrestato dai carabinieri della Radiomobile della compagnia di Torre del Greco e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

