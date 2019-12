Controlli della polizia al Vomero, 13enne trovato con un coltello

Si trovava con altri due amici in uno dei posti di ritrovo dei giovani a Napoli. A 13 anni era in giro con due coetanei e un coltello a serramanico addosso. Lo hanno pizzicato così in piazzale San Martino gli agenti impegnati in un’operazione ad alto impatto messa in atto dalla polizia di Stato nel quartiere Vomero. L’arma, dotata di una lama di oltre 7 centimetri è stata sequestrata e i tre minori sono stati affidati ai genitori.

I controlli dei poliziotti hanno riguardato anche le zone di piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti, via Luca Giordano (area pedonale) e piazza Leonardo. L’attività è stata coordinata dal commissariato Vomero con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Piemonte, Liguria, Sardegna e Campania e ha permesso di identificare 529 persone di cui 98 con precedenti di polizia.

Sono state contestate 11 violazioni al Codice della strada sui 269 veicoli controllati (di cui 48 erano dei motoveicoli). Per due veicoli sprovvisti di copertura assicurativa è scattato il sequestro amministrativo. Due le contestazioni, invece, per mancata revisione periodica: una per patente scaduta e 3 violazioni per mancata revisione.

In via Sergio Abate, sono stati sorpresi due parcheggiatori abusivi, sanzionati secondo quanto stabilito dal Codice della strada. Infine, sono state controllate 12 persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza.

Solo una settimana fa personale della polizia di Stato era stato impegnato in un operazione definita di “alto impatto” lungo le stesse strade e piazze del Vomero, quelle dove si concentra la movida e dove è più alto il rischio di incappare in baby gang e delinquenti.

Anche in quell’occasione un soggetto fu sorpreso a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore abusivo: fu beccato nei pressi dell’ospedale Santobono e nei suoi confronti fu avviato il procedimento amministrativo per l’emissione del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane).

Inoltre, nel corso dei controlli, all’interno di un’agenzia di scommesse situata in via Sergio Abate fu trovato un uomo con precedenti di polizia.

Nell’attività, coordinata dal Commissariato Vomero con il supporto delle pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine Campania, Piemonte e Lombardia, furono identificate 273 persone di cui 62 con precedenti di polizia. Infine, verifiche furono condotte su 11 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?