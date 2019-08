Denigra i carabinieri sui social network e viene denunciato per diffamazione

Ha commentato in maniera offensiva un articolo pubblicato sui social network ed è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, vilipendio alle forze armate e diffamazione. Ad essere perseguito un giovane pasticciere incensurato di 30 anni, originario di Pianura, nel Napoletano. L’uomo ha denigrato l’operato dei carabinieri ed è stato immediatamente identificato dalle forze dell’ordine.

Il 30enne aveva scritto un commento su Facebook in merito alla notizia dell’arresto, per spaccio di droga, di un ragazzo da parte dei carabinieri della stazione di Monteruscello. L’internauta però aveva utilizzato parole pesanti nei confronti dei militari. Sul social era stato allusivo e denigratorio nei confronti delle forze dell’ordine. Il fatto non è passato inosservato e quelle frasi sono state scoperte immediatamente.

I carabinieri, quindi, lo hanno identificato e denunciato. La testata giornalistica che ha redatto l’articolo oggetto del commento del giovane pasticciere ha provveduto a cancellare il post diffamatorio del 30enne per non incorrere in provvedimenti giudiziari.

