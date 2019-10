Deturpata la statua di Ottaviano Augusto con disegni osceni

Nuovamente vandalizzata la statua di Ottaviano Augusto sulla terrazza di via Cesario Console a Napoli. Il monumento storico è stato preso di mira dagli anonimi gruppi di teppisti che agiscono indisturbati in città e già in passato ha subito più di uno sfregio. Questa volta ad essere deturpato è stato il basamento in marmo, con disegni osceni.

Gli atti vandalici nei confronti dei beni storici partenopei proseguono senza sosta. Recentemente anche la fontana di Monteoliveto è stata danneggiata. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che invita i cittadini a ribellarsi.

“Questa – dice l’esponente politico – è l’ennesima pagina nera di un libro che oramai è lunghissimo. C’è una parte della città che fa di tutto per rovinare il territorio. Quando non ci riesce con gesti incivili, prodiga le proprie energie nel teppismo. Occorre una levata di scudi da parte dei cittadini perbene, con denunce e segnalazioni di tutti gli atti di inciviltà e vandalismo di cui sono testimoni”.

