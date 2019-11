Una discarica abusiva di fronte all'Asl e al Municipio: il degrado è sotto gli occhi di tutti

Le finestre dell’Asl e della Municipalità in piazzetta del Casale a Secondigliano, quartiere periferico di Napoli, affacciano su uno slargo che da qualche tempo è diventato una discarica abusiva. Rifiuti di ogni genere sono depositati illegalmente sotto gli occhi di tutti. Dirigenti, politici, utenti, i quali ogni giorno attraversano quell’area degradata, ma nessuno interviene. A dare notizia della discarica a cielo aperto di piazzetta Casale è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato un video realizzato da “Bukaman”, al secolo Alfredo Di Domenico, balzato agli onori della cronaca per aver denunciato con foto e riprese filmate i luoghi del degrado di Napoli.

“Siamo rimasti assolutamente sconcertati – afferma Borrelli – dinanzi al video di ‘Bukaman’ in piazza del Casale a Secondigliano. Le immagini mostrano una situazione di assoluto degrado, con una discarica abusiva al centro della piazza. Il fatto è aggravato e reso assurdo dalla presenza, nella piazza, delle sedi dell’Asl e della Municipalità, che affacciano proprio sulla discarica. Una scena che rappresenta l’accettazione passiva del degrado. Come è possibile che nessuno se ne sia accorto?”.

L’esponente politico si è subito attivato, segnalando la presenza della discarica alla Municipalità e all’Asl. “Le direzioni – continua il consigliere regionale – ci hanno assicurato che provvederanno alla bonifica del sito. La speranza è che, dopo la pulizia, non si venga a ricreare una situazione del genere”. Un’altra criticità è quella rilevata nel centro del quartiere di Fuorigrotta dove, con un altro video realizzato da un cittadino e divulgato sui social sempre da Borrelli, si vede una discarica di pneumatici a due passi da via Leopardi e dalle scuole.

“Qualche delinquente – spiega il consigliere regionale – ha pensato bene di sversare i copertoni in via Pomponio Gaurico, a pochi metri dalle scuole Pie e dalla chiesa dell’Immacolata. Un vero e proprio scempio, che testimonia come l’eco-delinquenza sia assolutamente fuori controllo. Oramai i criminali non si fanno scrupolo ad abbandonare rifiuti speciali come gli pneumatici in un centro abitato, a due passi da una scuola elementare”. Anche in questo caso la discarica è stata segnalata alle autorità competenti, all’Asia, alla quale si è chiesto di intervenire con la massima urgenza, nell’interesse primario della cittadinanza e degli alunni delle scuole vicine. Purtroppo casi del genere impongono una seria riflessioni sui livelli di inciviltà che sono stati raggiunti. “Occorre l’installazione di sistemi di videosorveglianza – conclude Borrelli – per controllare meglio le strade e sanzionare gli sversamenti ma è altrettanto necessaria un’inversione di tendenza sotto il profilo della civiltà e del rispetto delle regole”.

